Conmebol define arbitragem para 2º jogo das semifinais da Libertadores e Sul-Americana

A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira (25), as equipes de arbitragem para os confrontos de volta das semifinais da Libertadores e da Sul-Americana. Os jogos serão disputados na próxima semana, entre os dias 29 e 31.

Libertadores

Na próxima terça-feira, 29 de outubro, o River Plate receberá o Atlético, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O colombiano Wilmar Roldán será o árbitro da partida, acompanhado da dupla de assistentes John León e Richard Ortiz. O VAR ficará a cargo de Carlos Orbe, do Equador.

Na quarta-feira, 30 de outubro, o Peñarol, que tem poucas chances de classificação, receberá o Botafogo no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu. Em Montevidéu, Piero Maza, do Chile, será o dono do apito ao lado de seus compatriotas Claudio Urrutia e Miguel Rocha, como assistentes. A equipe do VAR terá José Cabero.

Sul-Americana

Do outro lado, a entidade também confirmou a arbitragem para os jogos da Sul-Americana. Na quarta-feira, 30 de outubro, o Lanús receberá o Cruzeiro no La Fortaleza, na cidade de Lanús, na Província de Buenos Aires. Para o duelo, o paraguaio, Juan Benítez comandará o jogo dentro de campo. Seus auxiliares serão Eduardo Cardozo e Milciades Saldivar. Derlis Lopez, também do Paraguai, afinal, ficará no VAR.

Por fim, na quinta-feira, dia 31, o Corinthians visitará o Racing no ‘Cilindro’ de Avellaneda. O árbitro de campo, aliás, é Felipe Gonzalez, do Chile, ao lado de José Retamal e Juan Serrano. O compatriota Rodrigo Carvajal, aliás, comandará o VAR.

