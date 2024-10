Escobar projeta duelo do Santos contra Ituano em reta final da Série B

O lateral-esquerdo Escobar projetou, nesta sexta-feira (25), o jogo do Santos contra Ituano nesta reta final da Série B do Brasileiro. Em caso de triunfo neste duelo, que ocorre na segunda (28), o Peixe chegaria a 62 pontos e, portanto, abriria dez a mais do que o Vila Nova, primeiro time fora do pelotão de acesso para 2025. Além disso, o Alvinegro Praiano igualaria os 34 jogos do time goiano. Confira o vídeo!

