Criciúma x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Criciúma e São Paulo jogam neste sábado (26/10), às 22h (de Brasília), no Heriberto Hulse, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tigre está na 12ª posição, mas a apenas quatro pontos do Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Assim, uma vitória é crucial para a equipe. Já o Tricolor Paulista é o quinto colocado, com 50 pontos e pode entrar no G-4, principal objetivo na temporada, caso some mais três pontos. A Voz do Esporte transmite este jogo a partir das 19h30, com a Jornada Esportiva sonb o comando de Cesar Tavares.