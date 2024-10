Bragantino x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Neste sábado (26/10), Bragantino e Botafogo se enfrentam, às 19h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em 14° na tabela, o Massa Bruta precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Alvinegro busca ampliar a vantagem na liderança para o segundo colocado, que atualmente é de um ponto. A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida, iniciado a sua Jornada Esportiva a partir das 17h30 (de Brasília). A narração é de Ricardo Froede.