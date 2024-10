Haaland marca na vitória do City pelo Inglês

Haaland acabou com seu mini-jejum de três jogos sem marcar e ajudou o Manchester City a vencer, neste sábado (26/10), o Southampton, pelo Inglês. O jogo dos atuais tetracampeões aconteceu em casa, no Etihad Stadium. O City pressionou e teve várias oportunidades, mas mostrou-se ineficaz nas finalizações. Mesmo assim, garantiram o 1 a 0. Gol da sua fera.

Com essa vitória, o Manchester City alcança 23 pontos, ocupando a liderança provisória da Premier League. No entanto, o Liverpool joga neste domingo e tem 21 pontos, podendo recuperar a ponta. O jogo dos Reds, porém, é complicado: será fora de casa contra o quinto colocado, Arsenal (17 pontos). Mas o Southampton vai de mal a pior. Tem apenas um ponto, na zona de rebaixamento.

Haaland balança a rede

A partida começou com o City balançando a rede logo aos quatro minutos. Após uma boa jogada de Matheus Nunes pela esquerda. O brasileiro naturalizado português cruzou para a área. Haaland estava sendo agarrado por Bednarek, que até rasgou a camisa do atacante holandês. Mesmo assim, isso não impediu que o goleador chegasse à bola e marcasse, fazendo 1 a 0. Contudo, o City permaneceu em seu esquema de tiki-taka, característico do estilo de Guardiola, mas com poucas chances reais de ampliar o placar. A melhor oportunidade antes do intervalo, aliás, foi do Southampton, Archer avançou pela esquerda e chutou na trave.

City perde oportunidades

No segundo tempo, só deu City. Haaland perdeu pelo menos duas chances claras. Savinho, outra. Mas apesar da ineficiência nesta etapa e até de levar alguns poucos sustos na defesa, o City sustentou o justo, mas magro 1 a 0. Afinal, o time saiu de campo com 21 finalizações contra 4 do Southampton, cada vez mais afundado na zona de rebaixamento e com apenas um ponto em nove jogos.

Jogos da 9ª rodada da Premier League 2024/25

Sexta-feira (25/10)

Leicester 1×3 Nottingham Forest

Sábado (26/10)

Manchester City 1×0 Southampton

Brentford x Ipswich Town

Brighton x Wolves

Aston Villa x Bournemouth

Everton x Fulham – 13h30

Domingo (27/10)

Crystal Palace x Tottenham – 11h

Chelsea x Newcastle – 11h

West Ham x Manchester United – 11h

Arsenal x Liverpool – 13h30

*Horários de Brasília.

