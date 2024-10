United se reúne com Xavi em busca de possível substituto para Erik ten Hag

O início de temporada ruim do Manchester United colocou ainda mais pressão no trabalho do técnico Erik ten Hag. Dessa maneira, a imprensa inglesa afirma que o clube já se movimenta nos bastidores para uma possível demissão do treinador holandês. Há informações de que o diretor executivo Omar Berrada e outros três representantes do clube teriam viajado até Barcelona para se reunir com Xavi Hernández, que seria um possível substituto no comando dos Red Devils.

De acordo com informações do ‘Daily Mail’, esse encontro entre representantes do Manchester United e Xavi teria ocorrido há cerca de dez dias, e já houve contatos anteriores com o treinador espanhol. A publicação também aponta que Xavi não tem interesse em assumir outro clube na Espanha, o que abre as portas para o Manchester United.

Além de Xavi, o ‘Daily Mail’ menciona outros possíveis candidatos para substituir Ten Hag. Tata-se de Rúben Amorim (Sporting), Thomas Frank (Brentford) e Edin Terzic (atualmente sem clube após deixar o Borussia Dortmund).

Por fim, o resultado do jogo de amanhã contra o West Ham pode ser decisivo para o futuro de Ten Hag em Manchester.





