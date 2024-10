Flamengo oficialmente escalado para jogo com o Juventude

O técnico Filipe Luís anunciou oficialmente a escalação do Flamengo para o jogo deste sábado (26/10), pela 31ª rodada do Brasileirão, no Maracanã contra o Juventude. Há duas novidades, mas já esperadas. Evertton Araújo será um dos volantes ao lado de Pulgar. Alcaraz, que era o mais cotado para a função, segue no banco. Já no ataque, Michael ganha a primeira oportunidade entre os titulares.

Enquanto, o Juventude luta para abrir distância da zona de degola (15º lugar, com 34 pontos), O Flamengo tem 51 pontos, na quarta posição, e possui um jogo a menos do que os três primeiros colocados: Botafogo (60 pontos), Palmeiras (59) e Fortaleza (56). No entanto, sua chance de título é ínfima. De acordo com o prestigiado Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, a probabilidade não passa de 0,74%. Isso significa que há pouco mais de uma chance em 150 possibilidades.

O Flamengo está bem atrás do Botafogo (43,3%), Palmeiras (49%) e Fortaleza (6,3%). Segundo os cálculos da UFMG, o Palmeiras, embora esteja um ponto atrás do líder Botafogo, tem mais possibilidades devido ao nível de dificuldades inferior ao do Glorioso e, principalmente, por jogar em casa no confronto direto contra os cariocas.

O Juventude também está escalado. O veterano Nenê está no banco.

