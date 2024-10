Flamengo homenageia Wesley: completou 100 jogos pelo clube

Neste sábado (26/10), antes do jogo entre Flamengo e Juventude no Maracanã, pelo Brasileirão, o Rubro-Negro prestou uma homenagem ao lateral-direito Wesley. O jovem talento, com apenas 21 anos, completou 100 jogos com a camisa do Flamengo e recebeu uma camisa comemorativa e uma placa em reconhecimento à sua trajetória.

Natural de Açailândia, no Maranhão, Wesley Vinícius França Lima tem 23 anos. Começou sua carreira nas categorias de base do Figueirense e, depois, no Tubarão. Ele chegou ao Flamengo no fim de 2021, inicialmente para integrar o time sub-20. Contudo, fez sua estreia no time principal ainda no Brasileirão daquele ano, em uma partida contra o Atlético-GO, que terminou em derrota por 2 a 0. Após essa estreia, Wesley retornou às divisões de base para disputar a Copinha São Paulo, mas logo foi convocado novamente para compor o elenco do time principal.

Embora tenha passado mais tempo como reserva, nos últimos meses ele tem se destacado, superando Varela, titular da Seleção do Uruguai. Até agora, Wesley soma 101 jogos pelo Flamengo, com um histórico de 53 vitórias, 21 empates e 27 derrotas, além de ter marcado dois gols.

