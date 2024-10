Villasanti, do Grêmio, comemora vitória: ‘Tinha que vencer’

O Grêmio venceu de virada o Atlético Goianiense por 3 a 1 em casa na tarde deste sábado (26), autor do terceiro gol da equipe, o volante Villasanti avaliou e comemorou o resultado. Segundo ele, a equipe ‘tinha que vencer’ essa partida.

“Jogo em casa também é diferente. Quando você joga fora, sabemos que o adversário tenta impor o dever de casa, mas hoje é um jogo que a gente tinha que vencer. Na nossa casa, fazer um bom jogo e graças a Deus a gente venceu”, afirmou.

Por sua vez, o Tricolor gaúcho saiu atrás do placar com gol de Derek. Soteldo empatou ainda no primeiro tempo, Pepê virou na segunda etapa e o Villasanti ampliou já no fim da partida. Com o resultado, a equipe somou mais três pontos e atualmente, está há quatro pontos da zona de rebaixamento.

O próximo compromisso do Grêmio é contra o Fluminense, na sexta-feira (1), no Maracanã, pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam em duelo direto na briga contra o rebaixamento. O time gaúcho está com 38 pontos e o Tricolor carioca com 36.

