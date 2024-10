Martinelli, do Fluminense, avalia derrota e lembra: ‘Não acabou ainda’

Após a derrota do Fluminense por 2 a 1 para o Vitória, fora de casa, neste sábado (26), pelo Brasileirão, o volante Martinelli avaliou o resultado e os gols que a equipe levou. Tanto o primeiro quanto o segundo foram nos finais dos tempos. Assim, o jogador pede ‘atenção redobrada’ aos companheiros e lembra que ainda não acabou a competição.

“Nós tomamos dois gols no final dos tempos, do primeiro e do segundo. A gente teve um pouco mais de dificuldade no primeiro, mas no segundo tempo a gente encaixou bem, conseguiu um gol e empatamos. Tivemos chances para virar. Infelizmente, a gente tomou um gol no final do jogo, a gente tem que ter sempre a atenção redobrada nos finais dos jogos. O time correu, competiu e vamos levantar a cabeça que não acabou ainda. A gente tem agora um jogo em casa e vamos buscar os três pontos em casa”, disse.

Martinelli participou do lance do gol da equipe carioca na partida. O jogador finalizou, a bola bateu na trave, no goleiro Lucas Arcanjo e entrou.

Com o resultado, o Tricolor freia a sua reação em busca de se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. A equipe, portanto, está há dois pontos do z-4. Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Grêmio, no Maracanã, na sexta-feira (1), pela 32° rodada do campeonato, em confronto direto na luta contra o rebaixamento.

