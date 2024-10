Após derrota pelo Brasileirão, volante do Cruzeiro garante foco na Copa Sul-Americana

O Cruzeiro sofreu uma dura derrota por 3 a 0 para o Athletico na noite deste sábado (26), na Ligga Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o revés, o volante Lucas Romero lamentou a situação, mas afirmou que o grupo celeste está focado na Copa Sul-Americana.

“Viemos buscar a vitória para ganhar moral para o jogo de quarta. Não foi possível. Mas, na quarta, vamos lutar pela classificação na Argentina”, destacou ele, em entrevista ao Canal Premiere.

A Raposa volta a campo na quarta-feira (30), contra o Lanús, pelas semifinais da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo terminou em 1 a 1 no Mineirão. Para avançar à decisão continental, a Raposa precisará vencer o adversário por qualquer resultado. Um novo empate levará a decisão da vaga para os pênaltis.

No Brasileirão, o Cruzeiro vive momento de oscilação após maus resultados recentes. Ainda assim, aparece em oitavo na tabela, com 44 pontos. Já o Athletico alcançou a 16ª posição, com 34 somados. O técnico Fernando Diniz, aliás, está há mais de um mês no comando da equipe e ainda não conquisou uma única vitória.

