Juventude anuncia demissão do técnico Jair Ventura após derrota para o Flamengo

Jair Ventura não é mais o técnico do Juventude. O anúncio do clube gaúcho ocorreu na noite deste sábado (26), horas depois da derrota por 4 a 2 para o Flamengo no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão. Após um bom início de campeonato, o Jaconero caiu de rendimento e passa a correr risco de queda para a Série B.

O time alviverde estaciona nos 34 pontos e aparece, portanto, na 17ª colocação na tabela, a primeira dentro da zona de rebaixamento. São apenas oito vitórias na competição de pontos corridos.

“O Esporte Clube Juventude, por meio de seu Departamento de Futebol, confirma a saída do técnico Jair Ventura do comando da equipe principal. Além do treinador, deixam o clube os auxiliares Emílio Faro e Antônio Macedo”, diz o comunicado.

Jair chegou ao Juventude em julho deste ano e fez sua estreia com empate contra o São Paulo, pela 18ª rodada do Brasileirão. Ao todo, foram 20 partidas com cinco triunfos, seis empates e nove derrotas.

O time de Caxias do Sul volta a campo no próximo sábado (2), às 18h30, quando recebe o Fortaleza no Estádio Alfredo Jaconi pela 32ª rodada do Brasileiro.

