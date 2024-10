Organizada do Palmeiras ataca ônibus com cruzeirenses; uma morte já foi confirmada

Membros de uma torcida organizada do Palmeiras atacaram um ônibus com cruzeirenses na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã (SP). Uma pessoas morreu e outras 12 ficaram feridos. O ataque, com cerca de 150 homens, aconteceu durante o retorno dos mineiros, que foram até Curitiba para a partida contra o Athletico, para Belo Horizonte. Já os palmeirenses voltavam do jogo contra o Fortaleza, na capital paulista.

Por volta das 5h, torcedores do Palmeiras armaram uma emboscada, deixando os cruzeirenses encurralados. Ao menos dois ônibus foram atingidos (um deles incendiado). As vítimas, todas cruzeirenses, foram levadas para o Hospital Anjo Gabriel, em Mairiporã.

Com a chegada da Polícia Rodoviária Federal, os palmeirenses fugiram do local. Uma das pistas da Rodovia Fernão Dias ficou fechada para a remoção de bombas caseiras e pregos no asfalto.

