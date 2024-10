Cruzeiro: Fernando Diniz diz que derrota é ‘divisor de águas’

O Cruzeiro sofreu uma dura derrota por 3 a 0 para o Athletico na noite deste sábado (26), na Ligga Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Após o placar negativo, o técnico Fernando Diniz classificou o jogo como um divisor de águas.

Segundo o treinador, em jogos como esse, com o nível de indignação dos atletas, a equipe pode melhorar ou piorar, mas ele acredita no crescimento técnico.

“Esses eventos que acontecem, a equipe nunca fica a mesma. Ou a gente melhora ou a gente piora. E eu acredito muito na melhora da equipe por tudo o que tem acontecido”, afirmou Diniz em entrevista coletiva na Ligga Arena, em Curitiba.

O treinador também explicou que os jogadores já estavam indignados e fazendo cobranças durante o intervalo.

“O que teve de positivo hoje no jogo foi a indignação, pois já houve cobranças no intervalo e no fim da partida. E os jogadores se cobrando entre si. Isso eu acho que foi o fator positivo da partida de hoje: a cobrança saudável e forte dos jogadores indignados com o momento que estamos vivendo”, completou.

O jogo representou a sexta partida de Fernando Diniz no Cruzeiro. No entanto, o técnico ainda não conhece a vitória: foram quatro empates (Libertad, Vasco, Bahia e Lanús) e duas derrotas (Fluminense e Athletico).

Agora, o Cruzeiro volta suas atenções para o duelo contra o Lanús, na quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), na Argentina. O jogo vale uma vaga na final da Copa Sul-Americana.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.