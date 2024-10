Roberto Assaf: Flamengo 4 a 2, mais do mesmo

O Flamengo de Filipe Luis passou a ter mais tempo de jogo útil, e a criar mais oportunidades. Mas continua, como sempre, desperdiçando uma quantidade absurda delas. Pior: como também ocorria com freqüência, os contra-ataques do adversário deixam a retaguarda em pânico, tornando as partidas difíceis e extremamente cansativas para acompanhar.

Diante de times frágeis, sem muita sustentação, como o Juventude, o aspecto individual – Gérson pôs a bola no bolso e desequilibrou absurdamente – faz um mínimo de diferença e determina a vitória. Mas é fato que qualquer adversário do mesmo nível, ou mais forte tecnicamente não tem problema para vencer a equipe carioca. Fora de casa, então, nem se fala.

Ciclo de 2019 chegou ao fim no Flamengo

O Rubro-Negro precisa de uma renovação geral, em todos os setores, incluindo a direção, pois o ciclo fantástico, iniciado em 2019, chegou ao fim, fato que merece explanação mais longa, que faremos aqui em breve. Vale destacar que não temos aqui nenhuma ligação com candidatos à presidência para 2025-2027.

O Flamengo fez 1 a 0 aos sete minutos, com Michael. Mas permitiu o empate – haverá o dia em que Gilberto não marcará contra a equipe da Gávea. Depois, transformou, enfim, a superioridade em gols no começo da etapa derradeira. Primeiramente com Gabriel, em pênalti de Luiz Mandaca em Gérson que a arbitragem tirou da cartola. Depois, com Arrascaeta, na sequência. O Juventude diminuiu aos 25 minutos. Entretanto, Nenê – que ingenuidade – xingou o juiz e foi expulso. Ficou horas em fio em campo, proferindo bobagens, prejudicando a reação do time gaúcho. Nos acréscimos, Plata fez 4 a 2.

Pelo que se viu, e verá pela frente – quarta-feira é no Beira Rio contra o Inter – a possibilidade de derrotar o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, pela final da Copa do Brasil, pode ser reduzida a zero.

