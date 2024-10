Internautas para mãe de suposta filha de Neymar: ‘Quando sai o exame para acabar esse show da Xuxa?’

Na última semana, Gabriela Gaspar, mãe da suposta filha de Neymar, usou as redes sociais para se desculpar com Bruna Biancardi. Em um desabafo publicado nas redes, ela reconheceu o erro e pediu para dialogar com a influenciadora brasileira.

“Quero pedir desculpas a uma pessoa que considerei má e que influenciou as pessoas. Me desculpe, Bruna. Acredito que errar é humano, mas pedir desculpas é digno de respeito. Por favor, responda para tentarmos falar como adultas”, disse.

Gaspar tenta fazer o exame de DNA para que Jazmin seja reconhecida como filha de Neymar. No entanto, até o momento, o material da garota e do jogador não foi coletado. Assim, Gaspar pediu a Biancardi empatia.

“Como mãe de duas meninas, confio que podemos conversar de maneira sensata e nos ajudar”, finalizou.

Brasileiros incomodados

No entanto, a situação começa a incomodar os internautas, e vários criticaram a mulher.

“Quando sai esse exame para acabar esse show da Xuxa, hein?”, perguntou uma. “O que a Bruna tem a ver com a filha dela? Ela está pedindo perdão e quer conversar…”, disse outra. “O que a Bruna tem a ver? Agora tudo é culpa da Bruna, ela nem conhecia o Neymar. Ela tem paciência de Jó”, opinou outro internauta. “A Bruna não tem um dia de paz”, falou um. “A Bruna está levando a vida sem mexer com ninguém. É tranquila, merece ser feliz”, afirmou outra. “Fica falando que é mãe da filha dele, mas cadê esse resultado de DNA que ninguém viu? Coitada dessa Bruna, já não bastava a mãe de Helena agora tem mais essa”, disparou um.

