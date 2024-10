Manchester United anuncia a demissão do técnico Erik ten Hag

O Manchester United anunciou, nesta segunda-feira (28), que o técnico Erik ten Hag deixou o comando do clube inglês, de forma oficial. Assim, o atual auxiliar técnico, Ruud van Nistelrooy, assumirá o comando da equipe como treinador interino.

O treinador holandês chegou ao comando clube em abril de 2022 e conquistou dois troféus, vencendo a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra.

No último final de semana, os Red Devils sofreram uma nova derrota, desta vez por 2 a 1 para o West Ham, pela 9ª rodada da Premier League. Vale lembrar que o treinador nunca foi unanimidade no clube, porém seguiu à beira do campo muito em virtude dos títulos da Copa da Liga Inglesa (na primeira temporada) e da Copa da Inglaterra (na segunda).

O Manchester United tem o seu pior início na Premier League. No momento, ocupa a 14ª posição, com 11 pontos, com três vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Na sequência da temporada, a equipe mede forças com o Leicester, no dia 30, às 16h45 (de Brasília), pela Copa da Liga Inglesa. Além disso, enfrenta o Chelsea, dia 3/11, às 13h30 (de Brasília), pela Premier League. Por fim, enfrenta o PAOK, dia 7, pela Europa League, às 17h (de Brasília).

Confira a nota do Manchester United

” Erik ten Hag deixou o cargo técnico do time principal masculino do Manchester United. Erik foi nomeado em abril de 2022 e levou o clube a dois troféus nacionais, vencendo a Carabao Cup em 2023 e a FA Cup em 2024.