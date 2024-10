O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, utilizou as redes sociais para criticar a atuação da arbitragem na derrota para o Vitória por 2 a 1, no Barradão. De acordo com o mandatário, ao não chamar o VAR para analisar o lance que gerou o segundo gol do Leão da Barra, o árbitro prejudicou a equipe carioca.

“Sobre o pênalti marcado contra o Fluminense, não há dúvida de que fomos prejudicados pela arbitragem. Talvez seja o quarto erro ao longo do campeonato que nos “arranca” pontos importantes. Já deixei claro em outras oportunidades que não coloco em suspeita a honestidade dos árbitros. Meu questionamento está na falta de critérios ao longo da competição e na mudança de rumo a cada rodada. Ontem os erros não foram somente contra o Fluminense. Curiosamente, três lances semelhantes (contatos físicos normais) tiveram pênaltis inexistentes assinalados sem interferência do VAR”, disse.

“De uma hora pra outra o VAR passou de “interventor das decisões de campo” a “mero observador passivo” do jogo. Isso aconteceu em nosso jogo, no jogo Flamengo x Juventude e Palmeiras x Fortaleza. Portanto, está nítido que o problema da arbitragem é a falta de convicção. A cada erro ou reclamação dos clubes se muda a rota do “processo” e o resultado está aí: erros capitais a cada rodada. Ontem foi latente que uma frágil “filosofia” de não interferência do VAR foi adotada pelos árbitros e se virou contra eles. Não sei que tipo de pressão possa estar ocorrendo, mas estou convicto da mudança de critério que gerou enormes prejuízos aos clubes”, completou.

Graves prejuízos

Na publicação, Mário Bittencourt afirmou que a Comissão da CBF deve fazer uma reflexão sobre a atuação da arbitragem. Cabe destacar que a entidade afastou os árbitros e os responsáveis pelo VAR nos jogos de Flamengo, Fluminense e Palmeiras deste sábado (26), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Braulio da Silva Machado e Diego Pombo Lopez, estavam no jogo do Rubro-Negro, Flávio Rodrigues de Souza e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral apitaram o jogo do Tricolor das Laranjeiras, enquanto Ramon Abatti Abel e Pablo Ramon eram os responsáveis pelo apito no duelo do Verdão.

“O VAR não chamar o árbitro no lance foi surreal, até mesmo porque, desde o primeiro tempo jogadores do Vitória simularam pênaltis, um, inclusive, anulado pelo próprio VAR. Se houve simulação de pênaltis no primeiro tempo, porque não analisar o lance no último minuto da partida? Porque a “vista grossa” no lance capital do jogo? Está claro que por decisão própria ou por ordem superior, os árbitros decidiram ter menos interferência do VAR. Deu no que deu!! Isso é falta de convicção e sem ela, não se chega a lugar algum. Que a comissão de arbitragem da CBF faça uma reflexão do que ocorreu ontem”, disse.

“Os prejuízos são gravíssimos. O Fluminense, como sempre faz ao ser prejudicado, adotará as médias administrativas cabíveis, mas o fará sabendo que o problema vai muito além de afastar ou punir árbitros. Ou abrimos um debate sério sobre o tema envolvendo os “atores” do futebol brasileiro ou seguiremos retrocedendo!”, concluiu.

Olho na agenda

Com o revés, o Fluminense segue com 36 pontos, porém a diferença para a zona de rebaixamento caiu de quatro para dois pontos, agora para o Juventude. Na próxima sexta-feira (1), o time encara o Grêmio, às 21h, no Maracanã. O Tricolor gaúcho tem 38 pontos, o que torna o confronto decisivo na luta contra o Z4.

