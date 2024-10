Atlético vai trocar gramado da Arena MRV para a final da Copa do Brasil

Um dos grandes problemas da Arena MRV será solucionado: o gramado. Diante da partida decisiva contra o Flamengo, no dia 10 de novembro, na grande final da Copa do Brasil, a diretoria do Galo decidiu trocar o gramado para garantir as melhores condições para o espetáculo, tanto para os mineiros quanto para os cariocas.

No domingo (27), a diretoria se reuniu com os responsáveis pelo gramado da Arena MRV. O encontro ocorreu de forma virtual, e a diretoria o antecipou devido à forte chuva que caiu em Belo Horizonte no sábado, durante o jogo entre Atlético e Internacional. O gramado, que tem como base a argila, não suportou a chuva, e a partida ficou prejudicada.

O Jogada10 apurou que já existia a intenção de trocar o gramado, e a diretoria antecipou essa decisão por causa da chuva de sábado. Assim, o Galo já definiu que trocará o gramado para a final contra o Flamengo. O estilo de nova grama é pronta para uso. Portanto, é instalar e já iniciar as partidas.

Além disso, também há a ideia de uma nova troca no início da próxima temporada. Nesse caso, será a grama sintética, e a expectativa é que a troca ocorra em janeiro.

Galo se prepara para decisões

O Atlético se prepara agora para uma série de decisões que tem pela frente. O Galo joga contra o River Plate nesta terça-feira (29), em Buenos Aires, no jogo de volta da Copa Libertadores. No primeiro confronto, o time preto e branco venceu por 3 a 0. Portanto, pode até perder por dois gols de diferença e ainda assim avançará para a próxima fase. O jogo vai para os pênatis em caso de três gols de diferença. Quatro ou mais gols garantem a vaga para o River.

Além disso, no próximo domingo (3), ocorre o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. No outro fim de semana, a partida será na Arena MRV.

