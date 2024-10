Santos não vence o Ituano, fora de casa, há 10 anos

O Santos encara o Ituano nesta segunda-feira (28/10), às 19h, no estádio Novelli Júnior, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe segue firme na busca pelo acesso e o título da competição. Mas para seguir na liderança da competição, o Alvinegro Praiano terá que superar um tabu de 10 anos sem vencer o Galo de Itu, fora de casa.

A última vez que o Santos venceu o Ituano, no Novelli Júnior, foi em 2014. Na ocasião, 1 a 0 para o Peixe, com gol de Cícero, já nos acréscimos da partida. Desde então, as equipes se enfrentaram mais quatro vezes no interior de São Paulo, com três vitórias do Galo de Itu e um empate.

Neste período, ainda soma-se uma partida no Pacaembu, também em 2014, mas pela final do Campeonato Paulista. O Ituano era o mandante, mas o jogo aconteceu na capital. Contudo, o Galo de Itu também venceu o Peixe, por 1 a 0 e, viria a se consagrar campeão da competição na sequência.

Já nos jogos que aconteceram no Novelli Júnior, o Ituano mostrou força e ainda somou goleadas em cima do Peixe. Afinal, em 2019, o Galo de Itu venceu o Santos com um sonoro 5 a 1. Já no último encontro entre as equipes no interior em 2023, novo triunfo do time de Itu, desta vez por 3 a 0. Este resultado, aliás, cravou a eliminação do Alvinegro Praiano no Campeonato Paulista daquele ano.

Com um histórico recente ruim em Itu, o Santos vai ao Novelli Júnior tentando encerrar este tabu. O Peixe lidera a Série B, com 59 pontos, e tem cinco a mais que o Ceará, quinto colocado e primeiro time fora do G-4.

