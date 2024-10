Cebolinha posta foto com ex-mulher e reata relacionamento após rumores de traição

O atacante do Flamengo, Everton Cebolinha, reatou o relacionamento com Isa Ranieri. Eles estavam separados há pouco mais de duas semanas após uma suposta traição do atleta ser descoberta pela mulher.

No entanto, neste domingo, eles anunciaram nas redes sociais que estão juntos novamente. Em um vídeo publicado no Instagram, ela foi surpreendida pelo jogador, que fez uma declaração de amor.

Com letras luminosas, ele escreveu: “Te amo”. O caminho estava repleto de pétalas de rosa. Além disso, o atacante fez questão de marcar um golaço ao decorar o ambiente com balões em formato de coração, buquês e um anel. Na legenda o jogador postou: “Recomeços”.









Uma publicação compartilhada por Everton Soares (@evertons)





Nesta segunda-feira (28), eles postaram uma foto juntos com os três filhos. A imagem comemorava o aniversário de um dos meninos.

Entenda

No início de outubro, o colunista Léo Dias divulgou que o término entre Isa e Cebolinha ocorreu por uma traição do jogador do Flamengo. O atleta teria mantido um relacionamento de 10 meses com Ivana Bermanelli, ex do lateral Luan Cândido. Everton, no entanto, negou qualquer envolvimento com a mulher.





