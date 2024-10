Vinicius Souza, ex-Flamengo, e Anitta compartilham matches e combinam em mapa astral

Depois do match no mapa astral, Vinicius Souza e Anitta estão curtindo o climinha ‘lua de mel’ do relacionamento. O casal, aliás, tem agraciado os fãs com atualizações frequentes de fotos no feed do Instagram e declarações em comentários. No domingo (27), por exemplo, o ex-jogador do Flamengo recebeu uma declaração de amor da artista após publicar novas fotos ao lado da amada.

Vinicius publicou um carrossel de fotos em seu feed, com duas fotos ao lado de Anitta, e escreveu “paz” na legenda. Ela, por sua vez, deixou um comentário romântico – que conta com mais de quatro mil curtidas – no post: “Meu amor”.

O romance dos dois teve um pontapé após a apresentação da cantora no jogo da NFL no Brasil, dia 6 de setembro. De lá para cá, os pombinhos não se desgrudaram mais e, inclusive, compartilharam uma série de ‘matches’.

Mapa astral

Anitta já revelou em algumas entrevistas que não se envolve com ninguém antes de saber a compatibilidade astrológica. E assim o fez. A cantora mandou a data e horário do nascimento de Vinicius para sua astróloga, que ”deu o aval” para o relacionamento ir adiante.

“Cada vez que conheço um bofe novo, mando para ela analisar”, confessou Anitta em entrevista, em 2021.

Segundo a astrologia, o geminiano – signo de Vinicius – tem uma combinação harmoniosa com os arianos. O casal encontra equilíbrio entre a determinação do signo de Áries e a leveza de Gêmeos.









Matches entre Vinicius e Anitta

A cantora e jogador combinaram em vários outros fatores para além do mapa astral. Além do carioquismo, os dois dividem o interesse pelo funk e ideologias de vida – vindas, aliás, de realidades semelhantes.

Outro ponto que chamou atenção de Anitta: a leveza de Vinicius. O ex-Flamengo não se identifica como alguém ciumento e, portanto, respeita as relações da cantora – que convive com série de homens e mulheres, visto que se assume como bissexual. Os dois também dividem interesses pela natureza, estilo de vida e espiritualidade.

