Corinthians terá pouco tempo de preparo para duelo decisivo na Sula

O Corinthians terá pouco tempo para se preparar para o duelo contra o Racing, na Copa Sul-Americana. O Timão encara o Cuiabá nesta segunda-feira (28/10), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. No dia seguinte, a delegação já viaja para Buenos Aires, para enfrentar a equipe de Avellaneda na quinta-feira (31/10).

O motivo é uma greve geral entre trabalhadores do segmento de transportes na Argentina, que obrigou a direção alvinegra a alterar a logística padrão para jogos fora de casa. Normalmente, o Corinthians viaja na véspera das partidas longe de São Paulo. Contudo, a delegação chegará em Buenos Aires dois dias antes do embate.

Assim, a delegação retorna para São Paulo logo após a partida contra o Cuiabá. Os jogadores vão dormir no hotel dentro do CT Joaquim Grava. Depois vão realizar um treino regenerativo pela manhã antes do embarque para Buenos Aires no período da tarde.

“O calendário é assim, ele é respeitado, a gente sabia que ia ser jogado assim, por isso que a gente procura treinar, treinar bem. Temos de treinar todo o grupo para que esteja em condições de competir”, disse Ramón Díaz, após o jogo de ida contra o Racing, pela Sula.

Após as partidas contra Cuiabá e Racing, o Timão ainda terá o clássico contra o Palmeiras, na segunda-feira seguinte (04/11), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Situação do Corinthians nas competições

O Corinthians empatou em 2 a 2 com o Racing, na Neo Química Arena, e precisa vencer em Buenos Aires para ir à final da Copa Sul-Americana. Contudo, o Brasileirão segue como principal objetivo do Timão na temporada na qual luta contra o rebaixamento.

