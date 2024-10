Líder da Série B do Brasileirão, o Santos visita o Ituano, nesta segunda-feira (28), às 19h (de Brasília), no Novelli Júnior, pela 34ª rodada. Já o Galo de Itu luta contra o rebaixamento e precisa da vitória para seguir com chances de permanecer na segunda divisão em 2025. A Voz do Esporte fará a cobertura deste duelo a partir das 17h30, sob o comando de Aldo Luiz, que também estará na narração.

A cobertura da Voz ainda conta com João Miguel Lotufo nos comentários e Christopher Henrique nas reportagens. Assim, não perca Ituano e Santos com a Voz do Esporte. Para isso, clique na arte acima a partir de 17h30 (de Brasília).

