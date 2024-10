United quer Rúben Amorim como substituto de Erik ten Hag

O Manchester United já se movimenta nos bastidores para buscar um substituto para o técnico Erik ten Hag, demitido nesta segunda-feira (28). De acordo com o site ‘The Athletic’, o clube tenta a contratação do português Rúben Amorim, do Sporting, imediatamente.

Além disso, a imprensa de Portugal confirmou a informação, que acrescenta que o treinador do Sporting está satisfeito em Alvalade. No entanto, o projeto do Manchester United pode convencer o treinador a rumar para Old Trafford.

A multa rescisória de Rúben Amorim com o Sporting tem uma cláusula para clubes estrangeiros de 20 milhões de euros (R$ 123,4 milhões) e para clubes portugueses, 30 milhões de euros (R$ 185 milhões).

Enquanto não acerta com um substituto para Erik ten Hag, o United será comandado pelo ex-jogador holandês Ruud van Nistelrooy.

