Braithwaite tem bom índice de participação nos gols do Grêmio

O atacante Braithwaite vem se mostrando uma contratação acertada por parte do Grêmio. Com sete participações em gols em 13 jogos, ele se credencia entre os titulares na fase positiva que o Tricolor vive no Brasileirão.

Afinal, desde que chegou, em agosto de 2024, o time de Renato Gaúcho vem com seis vitórias e dois empates. Assim, o Grêmio possui 51,3% de aproveitamento com o dinamarquês em campo.

Sua estreia foi já no segundo turno do Brasileirão, contra o Cuiabá. Ele participou de três gols em sua primeira partida: marcou duas vezes a favor e uma contra, em vitória por 3 a 2 no Mato Grosso, pela 22ª rodada.

Depois, passou três partidas em branco (sendo duas contra o Fluminense, pela Libertadores). Voltou a marcar contra o Atlético-MG, em derrota por 3 a 2 em casa pelo Brasileirão. Depois, deu assistência no 2 a 2 contra o Red Bull Bragantino, e marcou na vitória por 3 a 2 contra o Flamengo.

Voltou a passar uma por uma ‘mini-seca’, sem marcar contra Criciúma e Botafogo. Marcou no triunfo por 3 a 1 sobre o Fortaleza, passou mais dois jogos em branco, e voltou a ser importante, desta vez contra o Atlético-GO. Afinal, foi dele a assistência do gol de empate na virada por 3 a 1, na Arena do Grêmio.

Com este resultado, o Tricolor subiu para a 11ª posição, com 38 pontos. Dessa forma, o time ainda briga por vaga nas competições sul-americanas em 2025.

