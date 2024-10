Galatasaray vence Besiktas com duas assistências de ex-São Paulo

O Galatasaray levou a melhor no clássico contra o Besiktas, nesta segunda-feira (28), em duelo válido pelo encerramento da 10ª rodada do Campeonato Turco. O brasileiro Gabriel Sara, ex-São Paulo, foi um dos destaques da vitória, com assistências para os gols de Davinson Sánchez e Victor Osimhen. Pelo lado da equipe visitante, Ernest Muci descontou nos acréscimos da partida.

Dessa maneira, o Galatasaray manteve a liderança isolada do Campeonato Turco. A equipe chegou aos 28 pontos e segue invicta na competição. Ao mesmo tempo, a vantagem para o vice-líder Samsunspor é de seis pontos. Além disso, o Samsunspor é o próximo adversário do Galatasaray na liga nacional.

Por outro lado, o Besiktas segue com 20, na quarta posição, na zona de classificação para as próximas competições europeias.

Gabriel Sara é o líder em assistências e em participações em gols do Galatasaray na temporada 2024/2025. Ao todo, foram 14 jogos, com dois gols e seis assistências.

Por fim, o Galatasaray volta a campo no próximo dia 7 de novembro, quando enfrenta o Tottenham, pela Liga Europa.

