Jenni Hermoso leva o Prêmio Sócrates

Jennifer Hermoso foi a ganhadora do Prêmio Sócrates pelo seu emgajamento e luta pelos direitos das mulheres e ONG para ajuda às crianças.

“Esse prêmio não eé so para mim, mas minhas companheiras e todas nós do esporte feminino. Temos de buscar melhorar para as próximas gerações”.

O prêmio Sócrates ocorre desde 2022 para causas extracampo de jogadores. Mané (2022) e Vini Jr (2023) venceram este premio. Lerva o nome do brasileiro pela sua luta em relação a “Democracia Corintiana”: em plena ditadura militar no Brasil, nos anos 1980.

Ídolo do Corinthians, Sócrates ficou marcado por seu envolvimento com temas sociais e extracampo. O ex-jogador, que morreu em 2011.

