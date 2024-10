Com grande atuação de Guilherme, Santos vence e se aproxima do acesso

O atacante Guilherme foi o destaque da vitória do Santos sobre o Ituano no estádio Novelli Júnior, em ITU, nesta segunda-feira (28), pela 34ª rodada da Série B. Ele iniciou a jogada do primeiro gol, marcado por Serginho, e depois apareceu na área para fazer o segundo, com assistência de Wendel Silva. Com uma atuação convincente, o Peixe venceu por 2 a 0 e segue próximo do acesso.

Lado esquerdo do Santos garante vitória parcial

O Ituano ameaçou primeiro em um chute cruzado de Thonny Anderson, que levou bastante perigo ao gol. No entanto, após isso, só deu Santos. Logo aos 17 minutos, o atacante Serginho aproveitou uma jogada pela esquerda e chutou sem chances para Jefferson Paulino. Depois, o Peixe continuou atacando sempre pelo lado esquerdo. Todavia, Escobar teve a chance de ampliar o placar, mas perdeu uma ótima oportunidade. Ao final, os primeiros 45 minutos terminaram em 1 a 0.

Brilha a estrela de Guilherme

No segundo tempo, o Santos mostrou que pode fazer uma grande exibição e continuou controlando a partida. Guilherme, que havia participado do primeiro gol, apareceu novamente na área, recebeu o passe de Wendel Silva e marcou o seu, ampliando o placar para o Santos: 2 a 0. O Ituano, ameaçado pelo rebaixamento, pouco fez na partida e praticamente não levou perigo ao gol de Diógenes

Próximos jogos das equipes

Na próxima rodada, o Peixe jogará em casa e receberá o Vila Nova, de Goiânia, equipe que está na briga pelo acesso. A partida será no dia 2 de novembro, às 16h30 (de Brasília). Já o Galo de Itu enfrentará o CRB na segunda-feira (4), novamente jogando em sua casa.

ITUANO X SANTOS

Campeonato Brasileiro — 34ª rodada – Série B

Data: 28/10/2024 (segunda-feira)

Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)

Público e Renda:

Gols: Serginho, 17’/1ºT (0-1); Guilherme, 05’/2ºT (0-2)

ITUANO: Jefferson Paulino, Marcinho, Guilherme Mariano, Claudinho, Guilherme Lazaroni, Xavier (Miquéias, intervalo), José Aldo, Yann Rolim (Neto Berola, 27’/2ºT), Bruno Xavier (Leozinho, intervalo), Thonny Anderson (Salatiel,39’/2ºT) e Vinicius Paiva (João Carlos, 27’/2ºT). Técnico: Chico Elias

SANTOS: Diógenes, Hayern (JP Chermont, 32’/2ºT), João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt (Sandry, 46’/2ºT), Diego Pituca, Giuliano (Willian, 24’/2ºT), Serginho (Otero, 24’/2ºT), Wendel Silva (Julio Furch, 46’/2ºT) e Guilherme. Técnico: Carille

Árbitro: : Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Cartões Amarelos: Thonny Anderson, José Aldo, Claudinho (ITU); Serginho (SAN)

Cartões Vermelhos:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.