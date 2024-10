Começa a pré-venda de ingressos para a FC Series 2025, que terá clubes brasileiros

A organização da FC Series 2025, antiga Florida Cup, liberou nesta segunda-feira (28), a pré-venda de ingressos para os jogos do torneio, que acontecem entre os dias 15 e 25 de janeiro do ano que vem e contarão com a participação de clubes brasileiros, como São Paulo, Atlético Mineiro e Cruzeiro. As partidas acontecerão no Inter&Co Stadium, em Orlando, e no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.

Para a torcida são-paulina, está liberada apenas a pré-venda de ingressos contra a Raposa, no dia 15. Os valores variam de 18 dólares a 150 dólares (R$ 102 a R$ 883. Os tricolores terão dois setores exclusivos, atrás de um dos gols e também podem adquirir entrada para os setores mistos e VIP. O outro adversário do na FC Series 2025 Tricolor ainda não foi anunciado.

Já para as torcidas da dupla mineira, a pré-venda de ingressos está liberada para os dois jogos já anunciados pela organização. Para o clássico do dia 18, os valores variam entre 27 dólares até 180 dólares (R$ 153 a R$ 1.025). Assim como no jogo anterior, cada torcida terá dois setores exclusivos e locais mistos e VIP’s. O Galo também enfrentará o Orlando City, no dia 25, com ingressos mais baratos, que variam entre 10 dólares e 140 dólares (R$ 57 e R$ 800).

Para adquirir os ingressos de forma antecipada, os torcedores devem acessar o site da FC Series 2025 e informar um código disponível no site de cada uma das equipes. A pré-venda vai até a próxima quinta-feira (31).

