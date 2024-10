CBF pede que Conmebol garanta torcida do Botafogo contra o Peñarol

A CBF solicitou que a Conmebol permita a presença de torcedores do Botafogo contra o Peñarol. A partida será, às 21h30, no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. No ofício, a entidade fala que a proibição fere o respeito ao equilíbrio esportivo, a reciprocidade e as regras pré-estabelecidas.

“Esperamos com isso que a CONMEBOL em respeito ao equilíbrio esportivo, a reciprocidade e em defesa das regras pré-estabelecidas interceda junta as autoridades locais e confirme a presença dos torcedores do Botafogo no Estádio Campeón del Siglo”, pediu a CBF no ofício.

O Botafogo também acionou a entidade sul-americana além de autoridades governamentais e policiais. Foram oficiados pelo clube o Itamaraty, o Ministério dos Esportes, a Polícia Federal e a Interpol com o intuito de garantir a segurança dos torcedores alvinegros em Montevidéu.

Além disso, o Alvinegro ressalta que a suposta falta de segurança pode abrir precedentes para que outros clubes usem do mesmo artifício. E que acatar esta medida é um benefício a quem está assumidamente se mostrando incapaz.

Decisão partiu do ministro do Uruguai

O ministro uruguaio Nicolas Martinelli divulgou um ofício, nesta segunda-feira,. Ele afirmou temer represálias da torcida do time de Montevidéu após os confrontos no Rio de Janeiro, na semana passada.

Por isso, o governo solicitou à Federação Uruguaia para que a partida seja realizada com torcida única. A Conmebol, aliás, ainda não oficializou a determinação das autoridades.

Os torcedores do Botafogo tiveram disponibilizados 4 mil ingressos para o jogo de volta contra o Peñarol, e alguns já viajaram para Montevideu para o duelo da volta das semifinais da Libertadores.

