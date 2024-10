Depay, após Corinthians sair do Z4: ‘Fizemos o que precisávamos ter feito’

Aliviado, o Corinthians saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao vencer o Cuiabá por 1 a 0, na Arena Pantanal, nesta segunda-feira (28), com gol de Memphis Depay. Com a importante vitória, o Timão subiu para a 15ª colocação, com 35 pontos. Após a partida, o holandês falou sobre a relevância do resultado.

“Não preciso falar o quanto essa vitória é importante, todo mundo sabe da nossa situação, então fizemos o que precisávamos ter feito hoje. Estamos muito felizes. Acho que isso nos dá confiança para agora trabalharmos em alguns jogos, é importante entrar nesse ritmo, ter esse tipo de confiança. Porque hoje só vencemos por 1 a 0, podíamos ter feito melhor e ainda melhoramos, mas hoje estou orgulhoso da equipe, não sofremos gol, continuamos lutando e com esse tempo também não está fácil, então eu estou orgulhoso da equipe”, disse Memphis ao Premiere.

O jogador também comentou sobre o cocar que ganhou de presente de um torcedor mirim do Timão, na noite anterior. Perguntado sobre o adereço indígena recebido, o camisa 94 disse que representa muito apreço do Brasil por ele.

“Foi um lindo presente, representa muito apreço do Brasil por mim. Tento fazer o meu melhor para devolvê-lo às pessoas”, comentou o atacante.

Nesta quinta-feira (31), o Corinthians vira a chave para visitar o Racing, na Argentino, pelo segundo jogo da semifinal da Sul-Americana. Na primeira partida, empate em 2 a 2 entre as equipes. Pelo Brasileirão, o Timão terá outro grande duelo na próxima segunda. Em Itaquera, o time de Ramón Díaz recebe o vice-líder e grande rival Palmeiras, às 20h (horário de Brasília), pela 32ª rodada.

