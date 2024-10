Com acesso quase garantido, Carille desconversa sobre renovação no Santos

O Santos enfim fez uma atuação convincente e derrotou o Ituano por 2 a 0, em jogo da 34ª rodada da Série B, nesta segunda-feira (28), em Itu. Os atacantes Serginho e Guilherme marcaram os gols. Agora, o Peixe pode confirmar o acesso na próxima rodada, em duelo com o Vila Nova, na Vila Belmiro.

O atual treinador do Santos, Fábio Carille, foi questionado sobre uma possível renovação, mas preferiu focar em outros assuntos. Mesmo com a liderança na Série B, o técnico recebeu muitas críticas dos torcedores pela forma como o time costuma jogar.

Leia mais: Com grande atuação de Guilherme, Santos vence e se aproxima do acesso

“Ficar no Santos, uma camisa desse tamanho, não tem como falar que não. Preciso saber o que é bom para mim e para o clube. Não conversamos nada sobre reforços. Talvez, depois do jogo com o Vila Nova, se as coisas clarearem, pode ser que aí sim comece. Mas tenho certeza de que os profissionais que estão ali estão cuidando de algumas questões que precisam ser resolvidas para, no futuro, ficar mais fácil definir. Ainda não conversamos sobre isso e não vejo como um momento apropriado para isso”, disse Carille na entrevista coletiva.

Aliás, uma das mudanças para o duelo desta segunda foi a entrada do atacante Serginho. Assim, Carille comentou sobre o motivo dessa alteração nos 11 iniciais do Peixe.

Veja também: Atuações do Santos contra o Ituano: Guilherme e Serginho brilham, e Peixe vence em Itu

Próximo jogo do Santos

Na próxima rodada, o Peixe jogará em casa e receberá o Vila Nova, de Goiânia, equipe que está na briga pelo acesso. A partida será no dia 2 de novembro, às 16h30 (de Brasília). Atualmente, a vantagem para o quinto colocado é de oito pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.