Brasileiro se destaca no Al Wasl e celebra bom início no novo clube

O brasileiro Jônatas Santos vem sendo uma das novidades do Al Wasl nas últimas partidas da equipe na temporada. Na semana passada, o atacante entrou na segunda etapa e participou dos dois gols na virada de sua equipe pela Champions da Ásia. Já no último sábado, o brasileiro foi titular da equipe pela Liga dos Emirados Árabes. Anunciado no início de outubro, o atacante exaltou essa chegada ao novo clube.

“Estou feliz com meus primeiros momentos pelo clube, estar podendo ajudar e ser importante nas partidas. Pude participar dos gols marcados pela nossa equipe na vitória na Liga dos Campeões, com muito mérito dos meus companheiros e o mais importante, foi a vitória do nosso time. Mas, vou continuar trabalhando para poder estar ajudando o nosso grupo da maneira que for requisitado”, disse Jônatas.

Além disso, o Al Wasl terá uma sequência importante na temporada nos próximos dias. A equipe recebe o Al-Jazira pela Liga dos Emirados Árabes na quinta-feira (31). Por outro lado, na próxima segunda-feira, recebe o Al-Sadd em mais uma rodada da Champions da Ásia.

“A equipe tem trabalhado bem nesses últimos dias visando esses próximos confrontos, fundamentais para a nossa temporada, são grandes objetivos do clube. Dessa maneira, a gente planeja fazer um bom jogo contra o Al Jazira para evoluir na Liga e depois virar a chave para a Champions contra o Al-Sadd. Vamos nos preparar bem e tentar buscar a vitória diante do nosso torcedor, que será muito importante para nós”, finalizou.

