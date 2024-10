Talles Magno exalta parceria com Depay: ‘Ele é diferente’

O Corinthians venceu o Cuiabá por 1 a 0 nesta segunda-feira (28/10), na Arena Pantanal e respirou na luta contra o rebaixamento. O gol da partida foi marcado por Memphis Depay. O holandês cobrou pênalti sofrido por Talles Magno e garantiu a vitória alvinegra. A parceria da dupla no ataque funcionou muito bem durante os 90 minutos e foi um dos destaques do Timão no embate.

Após a partida, Talles falou da parceria com Memphis Depay nesta partida e também no dia a dia do Corinthians. Segundo o atacante, dá pra esperar sempre algo diferente do holandês.

“Foi a primeira partida que jogamos juntos. Ele (Memphis) é um jogador muito qualificado; podemos confiar, a gente sabe que ele vai fazer algo de diferente. Vai ser bom, nosso jogo combina, é de aproximação. Combinou bem”, disse Talles, ao programa do Sportv.

Apesar de ser nome de confiança de Ramón Díaz, Talles Magno ainda não é titular absoluto no Corinthians. Contudo, o jogador falou da sua versatilidade e que está disposto a atuar em outras áreas do campo, que não seja pelo lado esquerdo.

“Desde que subi ao profissional, aprendi muitas funções. Do meio para frente consigo jogar em todas, para o treinador é importante. Me sinto confortável como atacante, como beirada, em diferentes lugares. Me movimentando assim tenho mais condições de dar assistências e fazer gols. Esse aprendizado é muito importante”, completou o jogador.

Aliás, com a camisa do Corinthians, Talles Magno tem três gols e duas assistências em 12 jogos (nove como titular). Contudo, o atacante se recuperou neste mês de lesão na coxa e vem buscando seu espaço no concorrido ataque corintiano.

