Grêmio conta com o retorno de Gustavo Martins aos treinos

O Grêmio teve o retorno de Gustavo Martins aos treinos nesta terça-feira (29). O zagueiro recebeu a liberação do departamento médico e apareceu em registros dando voltas no campo do CT Luiz Carvalho. Por outro lado, Kannemann, realizou apenas trabalhos na academia. Clube informou que argentino ainda se recupera de intensa virose.

O Imortal já havia atualizado o processo de recuperação de Gustavo nos últimos dias. O defensor já estava em fase de transição física e caso ele conseguisse dar sequência à evolução do tratamento, a expectativa era de que retornasse aos treinamentos, na última segunda-feira (28). Vale lembrar que o problema muscular fez o zagueiro perder os últimos três jogos do Tricolor Gaúcho.

Assim, há a expectativa de que o Gustavo possa voltar a ser uma opção para Renato Gaúcho. Especificamente já no compromisso seguinte do Tricolor Gaúcho, o embate com o Fluminense, na próxima sexta-feira (01/11). Tal partida, que vai ocorrer, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 32ª rodada, representa um confronto direto, já que as duas equipes ainda lutam contra o rebaixamento. Também é um reencontro dos duelos pelas oitavas de final desta e dição da Libertadores, em que o Tricolor Carioca levou a melhor.

Em contrapartida, a respeito de Kannemann, a tendência é a de que o argentino siga como ausência no próximo compromisso. O alívio para o comandante é que a sua dupla titular Jemerson e Rodrigo Ely estará disponível para o jogo. Porém, recentemente também se recuperaram de contusões musculares.

Grêmio sofre com alternativas em sua defesa na temporada

O setor defensivo, que já foi uma das valências do Grêmio, sofre com empecilhos em 2024. Portanto, o clube deve promover uma reformulação na próxima temporada. Principalmente com a aposentadoria de Geromel ao fim do ano. Desta forma, o Imortal será obrigado a ir ao mercado em busca de um substituto. Além de Rodrigo Caio, que não conseguiu ter sequência por conta de lesões e não correspondeu às expectativas. É mais um exemplo de atleta que não deve permanecer para 2025.

Atualmente, o Tricolor Gaúcho se encontra na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos e ainda em uma trajetória irregular na competição. O Grêmio obteve um resultado positivo, de virada, por 3 a 1 sobre o Atlético Goianiense, em outro confronto direto, mas antes disso, sofreu duas derrotas consecutivas.

