Al-Ahly vence o Al-Ain e avança às semifinais do Mundial de Clubes

O Al-Ahly, do Egito, venceu o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por 3 a 0 nesta terça-feira (29), pelas quartas de final do Mundial de Clubes. No estádio Internacional de Cairo, na capital do país africano, Abou Ali, Ashour e Mohamed Magdi Aafsha garantiram os gols do time africano, que agora está nas semifinais. Essa fase, aliás, contará com o campeão da Libertadores deste ano. Atlético e Botafogo estão próximos da vaga para a decisão da competição sul-americana.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de domínio do Al-Ahly. Mas o gol, no entanto, só saiu aos 31 minutos, em uma falha da defesa do Al-Ain. O sistema defensivo tentou recuar a bola para o goleiro Khalid Essa, mas Abou Ali, que estava ligado na jogada, foi inteligente, interceptou o passe e estufou a rede. Em resumo, se não fosse o goleiro adversário, o placar seria ainda maior.

A equipe do técnico Marcel Koller precisou de apenas nove minutos na segunda etapa para ampliar o marcador. O gol, aliás, foi uma pintura de Ashour, que acertou um balaço de primeira. Já na reta final da partida, o Al-Ain, que conta com Segovinha, ex-jogador do Botafogo, se lançou ao ataque, mas não conseguiu diminuir o placar. Ainda deu tempo, aliás, para Mohamed Magdi Aafsha marcar o terceiro gol, de pênalti.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.