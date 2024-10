Contra o Grêmio, Mano Menezes completa um turno de Fluminense

No Fluminense desde o começo de julho, o técnico Mano Menezes completará um turno à frente do Tricolor. Contra o Grêmio, nesta sexta-feira (1º de novembro), em jogo pela 32ª rodada, ele chegará aos 19 jogos de Brasileirão pelo clube.

E o retrospecto é positivo, já que, desde que chegou, o Fluminense engrenou na competição e deixou a incômoda lanterna. Sua estreia, alias, foi em empate por 1 a 1 com o Inter, na 14ª rodada. Nestas 18 partidas, são nove vitórias, três empates e seis derrotas; o que gera um aproveitamento de 55,5%

Com tais resultados, ele conseguiu tirar o Flu da zona de rebaixamento e ampliar as chances de permanência da equipe tricolor. Atualmente, o Fluzão surge na 13ª colocação, com 36 pontos. Faltam apenas nove para chegar aos 45, número geralmente traçado como “corte” para evitar um rebaixamento no Brasileirão. Assim, bastariam mais 42,8% de aproveitamento nos sete jogos restantes para alcançar o “número mágico” e, assim, respirar tranquilo.

Além destas partidas, Mano Menezes também esteve à frente do Fluminense nas Copas. Mas, apesar de eliminar o Grêmio nas oitavas de final da Libertadores, o Tricolor sucumbiu em ambas. Na Copa do Brasil, Mano logo enfrentou o Juventude, que surpreendeu e eliminou o Flu nas oitavas de final após 5 a 4 no agregado.

Já na Liberta, o Fluminense deu adeus após perder por 2 a 0 (2 a 1 no agregado) contra o Atlético-MG nas quartas de final. Dessa forma, já são 24 jogos de Mano à frente do Flu, com 11 vitórias, quatro empates e nove derrotas – 51,38% de aproveitamento.

