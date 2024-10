Italiano: Napoli vence Milan no San Siro e dispara na liderança

Segue o líder. Nesta quarta-feira (29), o Napoli não tomou conhecimento do Milan e arrancou a vitória por 2 a 0 em pleno San Siro, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25. Lukaku e Kvaratskhelia, dois dos principais nomes da equipe, balançaram a rede ainda no primeiro tempo para confirmar o triunfo em Milão.

Dessa maneira, o Napoli chegou aos 25 pontos e disparou na liderança do Calcio. Ao mesmo tempo, o time comandado pelo técnico Antonio Conte abriu sete de vantagem para a vice-líder Inter de Milão, que ainda entra em campo nesta 10ª rodada e pode recolocar a diferença em quatro pontos. Para isso, a Inter precisa vencer o Empoli, fora de casa, às 14h30 (de Brasília), nesta quarta-feira (30).

Por outro lado, o Milan teve mais um resultado decepcionante nesta temporada. Após uma sequência boa no Italiano, o time comandado pelo técnico Paulo Fonseca sonhou em uma recuperação na liga nacional, mas pode perder posições no decorrer desta 10ª rodada. Assim, o Milan está na 8ª posição, com 14 pontos, mas pode terminar a rodada até em 10º lugar.

O jogo

O Napoli dominou o primeiro tempo e levou uma bela vantagem para o intervalo. Logo aos quatro minutos, os visitantes abriram o placar com gol de Lukaku, enquanto Kvaratskhelia anotou um belo gol de fora da área na reta final para ampliar o marcador.

O Milan tentou mudar a postura no segundo tempo e foi para cima. Logo nos primeiros minutos, Morata chegou a balançar a rede, mas o gol acabou sendo anulado pelo VAR, por impedimento no atacante. Contudo, o Napoli conseguiu equilibrar a partida e ainda levou perigo nos contra-ataques. Assim, o ritmo de jogo diminuiu na reta final da partida e o placar de 2 a 0 prevaleceu até o fim.

Jogos da 10ª rodada do Campeonato Italiano

Terça-feira (29/10)

Lecce 1×0 Verona

Cagliari 0x2 Bologna

Milan 0x2 Napoli

Quarta-feira (30/10)

Venezia x Udinese – 14h30

Empoli x Inter de Milão – 14h30

Atalanta x Monza – 16h45

Juventus x Parma – 16h45

Quinta-feira (31/10)

Genoa x Fiorentina – 14h30

Roma x Torino – 16h45

Como x Lazio – 16h45

*Horários de Brasília.

