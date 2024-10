Atlético tem atraso na saída para o Monumental por falta de segurança

O ônibus com a delegação do Atlético-MG interrompeu o trajeto que fazia até o estádio Monumental de Nuñez por falta de segurança. De acordo com o presidente do clube, a polícia não garantiu que chegarão em segurança no local do jogo contra o River Plate.

“Aquele policial disse que não tem segurança para ir para o estádio. Quero que ele assuma publicamente que não tem segurança que nós não vamos para o jogo. Simples assim”, disse Sérgio Coelho à ESPN.

De acordo com pessoas que estavam no ônibus da delegação, a polícia informou que havia conflito de torcidas no entorno do estádio e isso dificultava a garantia de segurança.

Durante o trajeto, o ônibus precisou parar por causa da pequena escolta feita pela polícia. Houve muita reclamação da diretoria do Atlético. O presidente do Galo, Sérgio Coelho, registrou o momento pelo celular. Além dele, dirigentes e membros da comissão técnica também desceram do ônibus para debater com os policiais.

Por volta das 19h34 (de Brasília), o ônibus voltou a fazer o trajeto normal. O caminho entre o hotel Mariott, que fica na região central de Buenos, até o estádio Monumental de Nuñez é de cerca de 11km.

A partida, aliás, começa às 21h30. O Atlético tem a vantagem de três gols e pode perder por dois de diferença que se classifica para a decisão da competição continental. Uma vitória dos argentinos por três gols, leva a partida aos pênaltis.

