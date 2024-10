Com sucesso na Turquia, brasileiro é comparado a ‘Stephen Curry do futebol’

O Galatasaray venceu o clássico contra o Besiktas, na última segunda-feira (28), em duelo válido pelo encerramento da 10ª rodada do Campeonato Turco. Gabriel Sara, ex-São Paulo, foi um dos destaques da vitória, com assistências para os gols de Davinson Sánchez e Victor Osimhen. Assim, o brasileiro foi eleito o melhor em campo e chegou a ser comparado na imprensa turca com Stephen Curry, um dos maiores jogadores da história do basquete.

Ali Ece, da ‘TRT Spor’, usou uma comparação com um astro da NBA para exaltar o grande desempenho de Gabriel Sara neste início de trajetória pelo Galatasaray.

“Sara, com sua perna esquerda na bola parada, é como Stephen Curry nos arremessos de três pontos. Mas isso não o resume. Ele é ótimo defensivamente, é técnico e criativo. Que grande reforço”, disse.

Além disso, o técnico do Galatasaray, Okan Buruk, disse que a partida de Gabriel Sara “foi uma atuação dos sonhos”.

“O Gabriel é um jovem jogador, é extremamente profissional e tem um objetivo claro: chegar à Seleção Brasileira. Isso só nos ajuda”, afirmou o treinador.

O próximo desafio do Galatasaray é pela Europa League, no dia 7, quando a equipe recebe o Tottenham em Istambul. Passadas três rodadas da competição continental, os ingleses mantêm os 100% de aproveitamento, com 9 pontos, enquanto os turcos, ainda invictos, somam 7 pontos.

