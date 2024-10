Chapecoense vence no fim, se afasta do Z4 e afunda o Brusque pela Série B

Em um jogo sem muitas emoções, a Chapecoense aproveitou uma das poucas chances e venceu o Brusque por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Augusto Bauer, em duelo direto pela 34ª rodada da Série B. O único gol da partida foi de Walter Clar em pênalti polêmico nos minutos finais da segunda etapa.

Como fica?

Com os três pontos, a Chapecoense chegou a 40 pontos e subiu para o 13º lugar, abrindo quatro pontos da zona de rebaixamento. Já o Brusque, permanece com 33 pontos, em penúltimo lugar, e pode cair para a lanterna caso o Guarani vença o Novorizontino no encerramento da rodada.

O pênalti polêmico da Chapecoense

Quando o duelo parecia não ter mais emoções, veio o lance crucial da partida. Em contra-ataque, Ítalo avançou livre e acabou derrubado pelo goleiro Matheus Nogueira. O lance gerou revolta no Brusque, mas o VAR confirmou a penalidade. Walter Clar converteu e abriu o placar para a Chapecoense, aos 35 minutos. Depois do gol, os donos da foram para o tudo ou nada na reta final, mas a pressão não surtiu efeito.

Próximos jogos

Na próxima rodada, o Brusque, afinal, tem outro confronto direto contra o rebaixamento. Na próxima terça-feira, o time recebe o Botafogo-SP, no Augusto Bauer, às 21h. A Chapecoense, aliás, volta a campo no sábado, às 17h, contra o Novorizontino, na Arena Condá.

