Vasco consegue liminar na Justiça para suspender execuções

A Justiça suspendeu todas as execuções e cumprimentos de sentença contra o Vasco SAF e o clube associativo. O juiz Paulo Assed Estefan, da 4ª Vara Empresarial do Rio acatou a decisão que evita as cobranças de credores. Isto garante estabilidade financeira ao clube.

Desta maneira, as ações de cobrança e penhora, que possam aumentar ainda mais o endividamento da SAF, estão suspensas pelo próximo mês, pelo menos. Enquanto isso, os débitos serão renegociados diretamente com credores.

“Está claramente demonstrada a dificuldade financeira pela qual as requerentes estão passando, bastando uma simples leitura da inicial e, por que não dizer, rememorar-se as notícias ultimamente veiculadas pelo jornalismo”, diz a decisão.

Além disso, o Vasco conquistou a liberação de valores que estejam bloqueados por decisões judiciais (como em arrestos, depósitos e cauções). A informação consta na mesma decisão de Assed.

Na última semana, o clube divulgou uma carta aberta, assinada pelo presidente Pedrinho, para informar a abertura de um processo formal de mediação com os credores, junto à FGV, para equacionar dívidas. No documento, o clube revela um “cenário previsível e iminente de caos” depois do afastamento da 777 Partners.

A intenção do clube é ganhar tempo, ao menos até o fim do ano, para reorganizar suas finanças. Em maio, o clube entrou com uma liminar que afastou do comando do futebol a empresa 777 Partners, que está em processo de falência. Desde então, o associativo assumiu as ações da SAF até que haja um novo comprador, em processo que segue em negociação.

