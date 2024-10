Internacional abre conversas com dois zagueiros para 2025

Já pensando na próxima temporada, o Internacional quer reforçar seu setor defensivo. Portanto, começou a conversar com dois zagueiros conhecidos do futebol brasileiro. Um do Corinthians e o outro ex-Flamengo, que agora atua pelo Monza, da Itália.

Segundo informações da ESPN, o primeiro nome que o Colorado abriu conversas é Caetano, que tem contrato firmado com o Timão até o fim do ano e não aceitou a última proposta de renovação do clube. O atleta também perdeu espaço com Ramón Díaz e não joga desde 14 de setembro.

Além do zagueiro de 25 anos, Pablo Marí é outro nome que interessa ao time de Porto Alegre. Com passagem vitoriosa pelo Flamengo, em 2019, o defensor é atualmente titular no Monza, equipe italiana. Ademais, tem um contrato válido até junho de 2026.

O Internacional está na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, somando 52 pontos, e segue firme na luta por uma vaga na Libertadores. O próximo desafio, contra o Flamengo, será importante para o objetivo. A partida está marcada para esta quarta-feira (30), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio.

