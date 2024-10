Everson afirma que Atlético fez jogo seguro em classificação na Argentina

O goleiro Everson, do Atlético, foi o grande destaque da segunda partida da semifinal da Libertadores, contra o River Plate, nesta terça-feira (29), no Monumental de Núñez, na Argentina. Ele fechou o gol e ajudou o time mineiro a voltar a uma decisão de competição internacional após o empate em 0 a 0.

Aliás, como na ida, em Belo Horizonte, o Atlético não tomou conhecimento do River e venceu por 3 a 0. Na volta, poderia perder até por dois gols de diferença, mas em 180 minutos não sofreu nenhum gol do time argentino. Ao final da partida, o goleiro do Galo avaliou a estratégia para o confronto.

Leia mais: Everson brilha, Atlético empata com River Plate e vai à final da Libertadores

“Fizemos uma primeira partida em que conseguimos uma boa vantagem, mas sabemos da força do River aqui no Monumental. Então, no primeiro tempo, principalmente nos primeiros 20 minutos, nos propusemos a não sofrer um gol, para não inflamar toda essa torcida gigantesca. Conseguimos não tomar gol nos primeiros 20 minutos e, ao longo do jogo, mantivemos uma defesa segura. Classificamos para uma decisão importante e voltaremos a disputar uma final”, falou o goleiro do Atlético, ainda no campo, ao final do jogo.

Agora, o Atlético espera o vencedor de Botafogo e Peñarol, que se enfrentam nesta quinta-feira pela partida de volta. A grande decisão está marcada para o dia 30 de novembro, novamente no Monumental de Núñez, na Argentina.

