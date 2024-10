Milito enaltece força defensiva do Atlético para segurar o River na Argentina

O Atlético garantiu vaga na Libertadores nesta terça-feira (29) após empatar com o River Plate em um jogo sem gols, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina. Como venceu o jogo de ida por 3 a 0, poderia até mesmo perder por dois gols de diferença.

Na entrevista coletiva, o técnico Gabriel Milito destacou a força defensiva do Atlético, que, em 180 minutos de semifinal, não sofreu gols do River Plate. Battaglia, Lyanco e Alonso foram fundamentais na classificação, atuando nos dois jogos.

“O River é uma equipe que ataca muito bem por dentro e por fora. Queríamos controlar o jogo interno, porque eles têm muita qualidade em tocar e passar a bola. Precisávamos neutralizar isso e também o jogo por fora. Eles não tiveram muitos lances por dentro porque estávamos bem posicionados. Estávamos também preparados para os cruzamentos, de uma forma que nos permitisse desviar a bola. No primeiro tempo, a linha defensiva defendeu muito bem contra os cruzamentos. Não é fácil vir aqui e jogar contra tanta gente. Destaco a valentia e a personalidade de toda a equipe hoje”, disse o técnico na coletiva. Ele ainda completou:

“O futebol é sentido de maneiras diferentes, e tentamos transmitir isso aos jogadores. Há momentos bons e ruins; é impossível manter um nível constante em uma temporada tão carregada de jogos como a do Brasil. Precisamos jogar de acordo com a necessidade que sinto e com o momento da equipe. Há momentos em que a equipe está fresca para atacar e outros em que precisa defender. Devemos fazer o que for mais conveniente para o momento. Eu creio fortemente nas minhas ideias, mas também sei que hoje era o dia de ter uma fortaleza defensiva, controlar e reduzir os espaços atrás, jogando mais direto. Os jogadores interpretam isso cada dia melhor”, finalizou Milito.

Atlético deve enfrentar o Botafogo na grande final

Todavia, agora o Atlético espera o vencedor de Botafogo e Peñarol, que se enfrentam nesta quinta-feira pela partida de volta. No duelo de ida, o Glorioso venceu por 5 a 0, no Rio de Janeiro. A grande decisão, portanto, está marcada para o dia 30 de novembro, novamente no Monumental de Núñez, na Argentina.

