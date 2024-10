Fluminense escapará do rebaixamento caso repita campanha da reta final do 1º turno

Restam apenas sete rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Apesar da diferença para a zona de rebaixamento ter diminuído, o Fluminense ainda tem vantagem sobre os principais adversários. Afinal, caso repita a campanha da reta final do primeiro turno, a equipe carioca evitará a possível queda, que traria prejuízos financeiros e esportivos.

No momento, os comandados do técnico Mano Menezes somam 36 pontos, dois a mais que o Red Bull Bragantino, primeiro time do Z4. Na primeira metade da competição, a equipe de Laranjeiras somou oito pontos, tirando o duelo com o Athletico-PR, no Maracanã, que só aconteceu durante o segundo turno.

Contudo, se somar a partida com o Furacão, o Fluminense fez 11 pontos nas últimas sete do primeiro turno e caso repita o aproveitamento, terminará o campeonato com 47 pontos, acima do número de corte tão sonhado: “45”.

A tabela do Tricolor reserva quatro jogos em casa, contra Grêmio, Fortaleza, Criciúma e Cuiabá, e três jogos fora de casa, diante de Internacional, Athletico-PR e Palmeiras. O time quer utilizar a força que tem no Maracanã, diante da torcida, para somar os pontos que precisa para permanecer na elite do futebol brasileiro.

Novidades na semana

Para o duelo com o Grêmio, que acontece nesta sexta-feira (1), no Maracanã, às 21h (de Brasília), o técnico Mano Menezes pode ter três novidades. Uma delas já é certa, visto que Facundo Bernal volta de suspensão e deve ser o titular no meio de campo.

Além disso, Nonato apareceu sem máscara nas últimas atividades e deu indícios de que se aproxima do retorno aos gramados. Vale lembrar que o meio-campista fraturou o nariz e teve que passar por uma cirurgia na região. Isso acontece após o choque com o lateral-esquerdo Marçal, do Botafogo, em duelo também no Maracanã.

Fora desde o fim de setembro, Thiago Silva se recuperou de lesão no calcanhar esquerdo e também participou das atividades com o resto do elenco. Felipe Melo e Renato Augusto, ausências do duelo contra o Vitória, no último sábado (26), treinaram, enquanto Kevin Serna ainda se recupera de uma lesão muscular, porém deve voltar em novembro.

Campanha do Fluminense na reta final do 1º turno

Grêmio 1 x 0 Fluminense (0)

Fluminense 1 x 1 Internacional (1 ponto)

Fortaleza 1 x 0 Fluminense (0)

Criciúma 1 x 1 Fluminense (1 ponto)

Fluminense 1 x 0 Athletico-PR (3 pontos) (Jogo atrasado)

Cuiabá 0 x 1 Fluminense (3 pontos)

Fluminense 1 x 0 Palmeiras (3 pontos)

