Palmeiras entra em acordo com Juventude por repasse milionário

O Palmeiras chegou em um acordo com o Juventude em relação à dívida que o clube paulista tinha com os gaúchos no valor de R$ 3 milhões. O valor é referente a venda do meia-atacante Kauan Santos ao Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, que aconteceu no começo de 2024.

Kauan Santos surgiu no Juventude, mas aos 12 anos acabou se transferindo para o Palmeiras. Na negociação, ficou acertado que o clube Jaconero ficaria com 30% dos direitos em uma futura venda. Em fevereiro, os paulistas acertaram a venda do meia-atacante para o Shabab Al Ahli por R$10 milhões.

Desde a data da venda, o Juventude tem cobrado o Palmeiras, e em junho ameaçou levar o caso à Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Nos últimos meses, os clubes passaram a dialogar com mais frequência para alinhar este pagamento. O Verdão nunca se recusou a pagar, mas discordava da forma como os gaúchos cobravam o valor.

Após as conversas, ficou acertado que o Palmeiras vai pagar os 30% que pertencem ao Juventude nos próximos meses. Na negociação da venda de Kauan Santos, o Verdão ainda permaneceu com 35% dos direitos econômicos do jogador de 19 anos.

O meia-atacante chegou na Academia de Futebol aos 15 anos, mas se destacou na temporada passada quando disputou 43 partidas pelo sub-20 e marcou 14 gols. Ainda em 2023, ele chegou a atuar nos profissionais, quando Abel Ferreira colocou o garoto nos minutos finais de um duelo contra o RB Bragantino. Contudo, decidiu trocar o Alviverde pelo futebol árabe.

