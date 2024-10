Fluminense teve lucro milionário com geração que venceu o Brasileirão sub-17

O Fluminense está de volta à final do Campeonato Brasileiro sub-17, quatro anos depois de erguer a taça, em 2020, com uma das gerações mais promissoras da história recente do clube. Assim, o Tricolor já lucrou mais de R$ 200 milhões em vendas com membros daquela campanha. A informação é do portal “ge”.

Além disso, Alexsander fez da conquista do Carioca e da Libertadores de 2023 e da Recopa em 2024. Atualmente, o meio-campista defende as cores do Al-Ahli, da Arábia Saudita. Eles adquiriram 85% dos direitos econômicos do jogador de 20 anos por 9 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões). O clube tem 15% da mais-valia de uma venda futura do atleta.

No entanto, a maior venda dessa geração foi de Kayky para o Grupo City, em 2021. Vale lembrar que a transação girou em torno de R$ 66,5 milhões fixos e também envolveu Metinho. Nesse sentido, o clube negociou o jovem atleta por cerca de R$ 30,8 milhões fixos.





Outro nome foi o de Matheus Martins, que atualmente defende o Botafogo. Na ocasião, em 2022, ele acertou com o Watford, da Inglaterra. Isso gerou cerca de R$ 42 milhões aos cofres do Fluminense, entre valores fixos mais metas batidas. Por fim, a atual geração entra em campo nesta sexta-feira (1), às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque, na busca por mais um título da competição. Na semifinal, a equipe bateu o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro, com gols de Isaque e Riquelme Felipe.

Principais vendas da geração que venceu o Brasileirão sub-17 em 2020 Kayky – R$ 66,5 milhões fixos

Matheus Martins – R$ 32,6 milhões fixos + R$ 9,5 milhões de adicionais já batidos

Alexsander – R$ 54 milhões

Metinho – R$ 30,8 milhões fixos

Arthur – R$ 8,2 milhões

Jefté – R$ 4,4 milhões

