Flamengo investe mais de R$ 400 milhões em reforços e terrenos em 2024

Em 2024, o clube avançou no projeto de construção do Estádio do Flamengo e também na ampliação do CT. Assim, comprou um terreno no Gasômetro e também outros dois terrenos anexos ao Ninho do Urubu. Portanto, investiu R$ 165 milhões em propriedades.

No entanto, vale lembrar que o acordo feito com a Caixa Econômica Federal no terreno do Gasômetro, para uma complementação de mais R$ 23,9 milhões parcelados, aconteceu em outubro, quando o balancete já estava fechado.